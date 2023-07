Dalle superiori alla Sant'Anna e alla Normale: formazione per 180 giovani

È il momento del primo contatto con la formazione universitaria per 180 studentesse e studenti che hanno terminato il quarto anno di scuola secondaria superiore. Lezioni, seminari, tavole rotonde e laboratori di didattica per favorire una scelta degli studi consapevole e mirata. Torna la Scuola di Orientamento Universitario, promossa dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Superiore Sant’Anna, che per l’edizione 2023 prevede due corsi di orientamento: il primo si svolge da martedì 4 luglio a venerdì 7 luglio presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coinvolge 100 partecipanti; il secondo è in programma da martedì 11 luglio a venerdì 14 luglio alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con gli altri 80 selezionati.

Le attività di orientamento si rivolgono a studentesse e studenti di alto merito, selezionati tra oltre 600 domande. I corsi, completamente gratuiti, sono stati progettati congiuntamente per fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti per un orientamento maturo e consapevole. Dalle ultime frontiere della ricerca scientifica all’impatto dell’intelligenza artificiale e della robotica sulla società; dalla lotta al cambiamento climatico alla difesa dei diritti civili. Sono questi alcuni degli argomenti al centro degli incontri tenuti da docenti, ricercatrici e ricercatori della Scuola Normale e della Scuola Sant’Anna. L’attività di formazione prevede lezioni, tavole rotonde, seminari e laboratori di didattica. Inoltre le partecipanti e i partecipanti hanno la possibilità di conoscere assieme alle allieve e agli allievi delle due Scuole un percorso che illustra la vita collegiale e il valore aggiunto di un'esperienza universitaria così particolare.

“Ci aspettiamo ragazze e ragazzi curiosi che ci tempestino di domande, anche scomode. Saremo felici se chi partecipa confermerà le proprie inclinazioni su quello che sogna di fare da sempre ma forse ancor di più se riuscirà a mettersi in discussione per veleggiare verso diversi e ambiziosi orizzonti” commenta Eloisa Cristiani, delegata della Scuola Superiore Sant’Anna in materia di Orientamento.

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna e accogliere insieme giovani ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, motivati e vogliosi di impegnarsi per il loro futuro – dichiara la professoressa Giulia Ammannati, delegata all’orientamento della Scuola Normale Superiore -. Ci proponiamo non solo di mettere loro a disposizione un'esperienza preziosa per le loro prossime scelte universitarie, ma soprattutto di incoraggiarli nella loro passione per lo studio e il desiderio di conoscere, qualunque strada vorranno percorrere nella vita”.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna