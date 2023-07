Scoperta serra artigianale di marijuana nel Senese: denunciati due uomini

Scoperta una serra artigianale per la coltivazione della marijuana a Monteroni d'Arbia, nel senese. I carainieri della compagnia di Poggibonsi hanno denunciato due uomini. Le perquisizioni sono state effettuate dal NORM di Poggibonsi, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siena ed il Nucleo Cinofili di Firenze, e con l’aiuto delle locali Stazioni Carabinieri, in zona nFoiano della Chiana (AR) e Monteroni d’Arbia (SI) per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso il cane dell’Arma, Batman, in servizio al Nucleo Cinofili si è diretto immediatamente in cucina indicando con insistenza un armadietto, al cui interno i Carabinieri hanno trovato circa 16 grammi di sostanza stupefacente tipo “cocaina” già suddivisa in dosi e medicinali usati, solitamente, per il taglio delle sostanze.

Contemporaneamente, a Monteroni d’Arbia, all’arrivo dei militari in casa, l’indagato ha consegnato spontaneamente lo stupefacente in suo possesso. Ma i Carabinieri, in una pertinenza della proprietà, hanno trovato una serra artigianale per la produzione di “marijuana”, con cinque piante dell’altezza di un metro, nonché, 500 gr di infiorescenze di cannabis.

L’attività si è conclusa con il sequestro complessivo di circa 18 grammi di cocaina, 20gr di hashish, 70 gr di marijuana, 5 piante di “cannabis indica”, circa 500 gr di inflorescenze, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

I due uomini sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.