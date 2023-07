Sesa acquisisce la spagnola Wise Security: ottava operazione del 2023

Sesa Empoli ha sottoscritto un accordo di partnership industriale ed acquisizione, attraverso la controllata totalitaria Var Group S.p.A., di una partecipazione pari al 51% del capitale di Wise Security, rafforzando così le proprie competenze distintive di digital security.

Wise Security, con sedi a Barcellona, Bilbao, Madrid, Pamplona e Saragozza (Spagna) ed un organico di 120 risorse umane, è specializzata in sicurezza informatica, fornendo Cyber Security services (Incident response e consulenza nella protezione dei dati aziendali grazie ad un SOC dedicato) e soluzioni sviluppate internamente di Definitive ID e Digital Evidence basate su tecnologia Blockchain, con un customer set di primari clienti Enterprise e del settore Bancario e Assicurativo.

Wise Security con ricavi attesi nell’esercizio 2023 pari ad oltre Eu 10 milioni ed un Ebitda margin del 20%, opera con la missione di proteggere i sistemi informativi delle imprese dai rischi di perdita dei dati e prevenire il cybercrime, oltre ad avere sviluppato soluzioni proprietarie di Definitive ID, Digital Evidence su tecnologia Blockchain cruciali per la sicurezza informatica, uno dei segmenti di mercato dove è maggiore la crescita della domanda di trasformazione digitale, sempre più pervasiva nelle decisioni strategiche delle aziende clienti.

Grazie a questa operazione, si rafforzano ulteriormente le competenze di Var Group Digital Security, che raggiunge il totale di 350 risorse specializzate in consulenza e sicurezza informatica, con ricavi annuali attesi nell’esercizio corrente per circa 60 milioni di euro ed una forte presenza europea al di fuori dell’Italia, sia in Germania grazie alla recente acquisizione di Cyres Consulting nel dicembre 2022 che in Spagna in forza dell’operazione con Wise Security. Si ampliano ulteriormente le soluzioni verticali in ambito di Cyber Security, ottimizzando i processi di integrazione delle soluzioni di sicurezza informatica con le infrastrutture e le applicazioni dei clienti.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo ed a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei Managing Partner e fondatori di Wise Security José Luis Yela, Gorka Jimenez, Esther Lekunberri e Domingo Cardona, condividendo obiettivi di crescita sostenibile di competenze e specializzazioni a livello internazionale.

L’operazione di partnership si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali in settori d’importanza strategica per l’economia europea, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, come quella della sicurezza informatica, attraverso M&A industriali bolt-on, con oltre 600 risorse umane specializzate a livello consolidato sull’intera filiera dell’IT security e delle tecnologie security enabling.

“Prosegue l’espansione delle nostre competenze di Digital Security e, grazie alla partnership con Wise Security Global, costituiamo uno dei maggiori e più avanzati poli di competenze di sicurezza informatica, con un totale di 350 risorse specializzate a fianco principali distretti economici europei. In una fase in cui minacce e cyberattacchi sono sempre più critici e pervasivi per imprese ed organizzazioni emerge una crescente necessità di rafforzare presidi organizzativi e di digital security”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A. e Mirko Gatto, CEO di Var Group Digital Security.

“Siamo entusiasti di entrare a fare parte del Gruppo Sesa e di Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore della consulenza per la sicurezza informatica: la business combination ci consentirà di accelerare la crescita di competenze verticali a beneficio della nostra clientela, rispondendo alla forte domanda di protezione di dati e security delle imprese e rafforzando la nostra leadership sul mercato spagnolo ed il nostro percorso internazionale”, hanno dichiarato José Luis Yela e Gorka Jimenez, fondatori di Wise Security Global SL.

“Siamo lieti di accogliere le risorse umane e l’organizzazione di Wise Security Global nel Gruppo Sesa, con l’obiettivo di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta in un’area di sviluppo strategico come quella della sicurezza informatica, con oltre 600 risorse umane specializzate a livello di gruppo sull’intera filiera dell’IT security. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando l’economia italiana in una fase cruciale di evoluzione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: SeSa