Sfondano l'ingresso di una gioielleria, via 300mila euro di preziosi: indagini a Castiglione della Pescaia

Con un'auto rubata hanno sfondato la porta d'ingresso di una gioielleria, dalla quale hanno portato via un bottino di circa 300mila euro. È successo questa notte intorno alle 3.30 a Castiglione della Pescaia. Ad agire sarebbe stata una banda di quattro persone con il volto coperto da passamontagna. Dopo aver rubato due auto in zona con una di queste avrebbero sfondato l'ingresso del negozio mentre l'altra è stata usata per bloccare la strada. Tre dei malviventi sarebbero entrati all'interno, asportando tutto ciò che era esposto nelle vetrine in particolare anche dei preziosi orologi Rolex, e portando via anche la cassaforte. La quarta persona è rimasta all'esterno a fare da palo, frangente in cui avrebbe anche minacciato con una pistola un passante.

Un furto rapido che non ha permesso ai proprietari, partiti non appena l'allarme è suonato con la rottura della vetrina, di trovare i ladri sul posto. Una volta giunti al negozio, della banda non c'era già più traccia. Sono in corso le indagini dei carabinieri, anche tramite le immagini di videosorveglianza.