Teatro per bambini sui giardini sull'Arno con Il sogno di Tartaruga

Un grande successo per il debutto dell’estate santacrocese.

Il Comune di Santa Croce sull’Arno, con la collaborazione di varie associazioni del territorio, ha organizzato un cartellone ricco di eventi.

Giallo Mare Minimal Teatro ha curato il programma degli spettacoli teatrali per bambini e famiglie.

Secondo appuntamento ai giardini sull’Arno mercoledì 5 luglio con il Baule Volante che presenta Il sogno di Tartaruga.

Tartaruga fece un sogno: sognò un albero che si trovava in un posto segreto e che produceva tutti i frutti della terra. Ma per trovarlo erano necessari tempo e pazienza, qualità che Tartaruga possedeva in grandi quantità. E, alla fine…

Una favola africana, che insegna a credere nei propri sogni e a lottare per conseguirli, è anche un inno alla Natura e alla sua bellezza fatta di suoni, colori, ritmo vitale.

I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista.

Tutte le musiche sono eseguite dal vivo con strumenti musicali etnici, provenienti perlopiù dall’Africa, ma anche dall’Oceania, dall’Asia e dall’America del Sud.

Ultimo appuntamento ai giardini sull’Arno mercoledì 12 luglio con Et voilà, produzione Circoribalta, spettacolo di giocoleria e equilibrismo.

La programmazione prosegue al Parco delle Rimembranza di Staffoli con altri due imperdibili appuntamenti: mercoledì 19 luglio la compagnia Florian Metateatro presenta Il mio amico è un asino, mercoledì 26 luglio sarà la volta di una delle ultimissime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro L’omino dei sogni di Renzo Boldrini, con Alice Bachi.

Inizio spettacolo alle 18, ingresso gratuito.

Per informazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.