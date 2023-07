Tempo pieno alle elementari di San Miniato, lanciato il sondaggio alle famiglie

Potrebbe ampliarsi il numero delle classi delle primarie di San Miniato che offrono il tempo pieno, quindi con pranzo a scuola e didattica anche nel pomeriggio. Negli anni diverse famiglie hanno richiesto all’istituto scolastico Sacchetti di poter aumentare l’offerta, attualmente garantita solo dalle sette classi della scuola primaria Giusti, nella frazione della Scala.

Negli anni passati, molti genitori che avevano fatto richiesta di accesso a quella scuola, pur non essendo residenti nelle vie limitrofe, l’hanno vista rifiutare per insufficienza di posti rispetto alle domande pervenute.

Ora la dirigenza scolastica, sollecitata anche dal Consiglio d’Istituto, sta pensando di richiedere agli enti competenti, ossia Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale, di poter attivare il tempo pieno anche ad altre classi ed altri plessi scolastici.

Ma prima di farlo, chiede il parere dei genitori di bambini che nei prossimi anni frequenteranno le primarie. “Nell’ottica di effettuare una corretta programmazione della nostra offerta formativa che risponda ai bisogni delle famiglie e del territorio – sottolineano la presidente del Consiglio d’Istituto Sara Petrai e il dirigente scolastico Andrea Fubini - abbiamo deciso di avviare una consultazione per valutare l'opportunità di richiedere l'attivazione di un'ulteriore scuola a tempo pieno nel nostro territorio a partire dall'anno scolastico 2024/25”. Nel sondaggio viene richiesto sia il desiderio o meno di iscrivere il proprio figlio al tempo pieno sia in quale plesso, oltre al Giusti della Scala, sarebbe più comodo attivare il servizio.

Il sondaggio è rivolto alle famiglie dei bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020 residenti nel territorio di competenza dell’IC Sacchetti o comunque interessati a iscrivere i propri figli in una delle scuole primarie dell’Istituto.

E' possibile dare una sola risposta per ogni bambino. “Questa consultazione – ricordano presidente del Consiglio d’Istituto e dirigente scolastico - ha l'unico scopo di ascoltare il territorio e i bisogni delle famiglie. Le risposte non hanno carattere vincolante e non sostituiscono in alcun modo le normali procedure di iscrizione e comunque le decisioni finali in merito dipendono da Regione e Istituto scolastico regionale”.

Per rispondere al sondaggio va compilato il modulo online accessibile dal sito dell’istituto Sacchetti all’indirizzo https://www.istitutosacchetti.edu.it/. È possibile rispondere entro il 31 agosto.

Fonte: Istituto comprensivo 'Franco Sacchetti' di San Miniato