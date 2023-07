Variante urbanistica, appuntamento pubblico al Palazzo delle Esposizioni

Entra nel vivo la fase di informazione e coinvolgimento dei cittadini sulle trasformazioni che il Comune di Empoli sta prefigurando per il proprio territorio. Mercoledì 5 luglio 2023, è in programma un nuovo appuntamento dedicato alla variante agli strumenti urbanistici del Comune di Empoli, parte del Programma delle attività di informazione e di partecipazione. Le nuove previsioni sono di interesse rilevante per la città: tra le 15 ipotesi di trasformazione, ricordiamo l’ampliamento dello stabilimento Zignago Vetro per nuova area deposito e stoccaggio, la rigenerazione dell’area ex Montevivo a Ponzano con la prevista bonifica e la costruzione di uno studentato e aree commerciali, il potenziamento delle aree sportive della città (l’area sportiva di Monteboro per l‘Empoli Calcio, il centro ippico in zona Piovola – Villanuova, l’impianto di pesca sportiva a Castelluccio, il campo sportivo comunale di Avane), l’ampliamento dell’area ospedaliera del San Giuseppe, lo spostamento del Liceo Virgilio in via Sanzio.

Il 5 luglio, al Palazzo delle Esposizioni, dalle ore 18 alle ore 22, si svolgerà un incontro aperto, un laboratorio partecipativo organizzato con tavoli tematici, che consentirà di discutere con i tecnici e i facilitatori delle trasformazioni previste, di individuare gli elementi significativi e dare indicazioni e suggerimenti per il futuro. La partecipazione è garantita a tutti coloro che vogliono prendere parte ai vari incontri pubblici, tuttavia per motivi organizzativi si consiglia l’iscrizione tramite il modulo online al seguente link https://bit.ly/Empoli_VariantePS_RU . Dato che ai partecipanti verrà offerto un piccolo spuntino, è importante segnalare esigenze alimentari particolari (allergie, celiachia…) inviando una e-mail a variante2023.partecipazione@comune.empoli.fi.it . Ricordiamo che è anche possibile compilare un questionario on line che consente sia di raccogliere informazioni sulle trasformazioni previste sia di rispondere ad alcune domande per lasciare suggerimenti e indicazioni.

Intanto, in queste stesse settimane, sul tema della variante urbanistica stanno andando avanti anche le attività di ascolto mirate alle categorie e ai portatori di interesse. Il tutto in attesa della tappa del 20 luglio: il percorso di coinvolgimento di tutti coloro che scelgano di partecipare a questa fase di condivisione, aperto venerdì 30 giugno dall'incontro di avvio del percorso di informazione e coinvolgimento ospitato a La Vela Margherita Hack, si chiuderà il 20 luglio con un incontro di restituzione a La Vela Margherita Hack, dalle 18 alle 20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa