A Palazzo Grifoni presentazione volume sul Dramma Popolare

Un libro, una grande storia, tante riflessioni. "Un teatro in cammino - Le scelte d’indirizzo del Dramma Popolare". S’intitola così il volume di Laura Baldini che sarà presentato venerdì alle 18 a Palazzo Grifoni a San Miniato. Sarà una serata di approfondimento sulla vita del Teatro del Cielo, quell’evento che si ripete dal 1947 e che, con il meraviglioso linguaggio del teatro, parla al cuore dell’uomo e lo pone davanti ai grandi interrogativi della vita. Un teatro che guarda «dentro», con gli occhi spalancati sul futuro. Un teatro al passo con i tempi, che ha saputo attingere dalle storie di ieri per aprire riflessioni importanti sull’umanità che verrà. L’ha sempre fatto, chiedendo aiuto a importanti autori e passando per le mani dei migliori registi. E lo fa anche quest’anno con «Dramma Industriale» che sarà Dramma Popolare per la Festa del Teatro con il regista Giovanni Ortoleva.

Lo spettacolo (dal 22 al 26 luglio in piazza Duomo) inquadra l’autunno 1953 quando più di duemila operai, tutti assunti nello stabilimento fiorentino del Pignone rischiarono il licenziamento per la chiusura della fabbrica. Il sindaco della città, Giorgio La Pira, prese le parti degli operai, asserragliati nello stabilimento. Nelle drammatiche giornate di quell’occupazione, tra scioperi generali e rapporti con industriali, prefetti e ministri, La Pira compattò un fronte politico e civile che puntò a salvare prima di ogni altra cosa i posti di lavoro. Un’opera, questa, che, in perfetta sintonia con la mission storica della Fondazione Idp, chiamerà a riflettere sul rapporto tra le scelte politiche ed il bene comune.

Per la presentazione del volume di Laura Baldini, introdurrà la serata il presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini. Relatrice sarà la professoressa Maria Fancelli (università di Firenze). Poi la parola all’autrice.

