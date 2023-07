Anche in Toscana 'Il mare è la loro casa', ecco le tappe della campagna di LAV per rispetto delle coste

“Il mare è la loro casa” è la campagna organizzata da LAV con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il logo del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera che si sta svolgendo sulle coste italiane per sensibilizzare bambini e famiglie al rispetto degli animali del mare, ma anche della duna e della pineta, allargandosi a tutto l’ambiente costiero.

Dopo Livorno, Castiglione della Pescaia e Marina di Pietrasanta (LU), l’ultima tappa toscana è in programma sabato 8 luglio a Tirrenia (PI) al Bagno Paradiso dalle 10,00 alle 18,00.

In tutto saranno 21 le tappe de “Il mare è la loro casa”, che copriranno in totale 8 regioni italiane per concludersi il 14 luglio a Formia (LT), passando anche da città simbolo del turismo come Tropea e Venezia.

“Spesso si considerano le spiagge come luoghi privi di vita, tanto da renderle teatri di concerti e grandi eventi, ma il vero spettacolo sono gli animali che le popolano. L’idea di questa campagna nasce dall’osservare il danno spesso inconsapevole che i bambini procurano ogni estate agli animali durante le vacanze al mare – dichiara Giacomo Bottinelli, responsabile Ufficio A Scuola con LAV – catturandoli e manipolandoli, mettendoli nei secchielli e trattenendoli in condizioni che provocano loro sofferenza e possono causarne anche la morte. Il nostro scopo è far riflettere, spiegando attraverso una modalità divertente e coinvolgente che granchi, molluschi, pesci, meduse, scarabei, insetti e tutti gli altri sono esseri viventi capaci di provare sensazioni e che il comportamento corretto da tenere nei loro confronti è osservarli senza toccarli o prelevarli dal loro ambiente”.

I volontari LAV saranno presenti sulle spiagge e non solo in una serie di località balneari italiane con i loro stand e materiali informativi rivolti proprio a bambini e famiglie. Attraverso un QR-Code presente su questi stessi materiali si potrà accedere alla pagina web del progetto e scaricare un breve cartone animato dedicato ai piccoli tra i 6 e i 10 anni che mette in scena la cattura di un granchietto e la sua successiva liberazione: uno strumento digitale da usare direttamente sulla spiaggia o dove si preferisce per insegnare ai bambini il giusto approccio di rispetto verso gli animali.

Proprio i bambini, in molti casi, accompagneranno i volontari LAV, diventando i primi testimoni del messaggio educativo verso i coetanei.

“Ciò che vorremmo far comprendere è che anche una breve manipolazione o pochi minuti in un secchiello possono essere una grave sofferenza per un animale e in alcuni casi possono persino risultare fatali - aggiunge Giacomo Bottinelli – e siamo convinti che bambini e famiglie siano in grado di attuare un approccio al mondo degli animali con una curiosità sana e non invasiva, per divertirci e imparare senza fare del male a nessuno”. La pagina web del progetto è https://piccoleimpronte.lav.it/il-mare-la-loro-casa

Ecco tutte le tappe de “Il mare è la loro casa”:

● Giovedì 8 giugno 2023

Genova (Ocean Race), presso maxischermo di fronte a Palazzo San Gorgio (Porto Antico) - ore 16,00-18,00 (una ulteriore tappa a Genova è prevista in data da definire)

● Venerdì 9 giugno 2023

Taranto, Spiaggia Sottufficiali e Graduati della Marina Militare – ore 10,00/12,00

● Sabato 17 giugno 2023

Pescara, Largo "Madonnina", lato nord Ponte del Mare - ore 9,30-12/16,30-18,00

Livorno, viale Italia presso Bagni Pancaldi, zona Terrazza Mascagni – ore 10,00-17,00

● Domenica 18 giugno 2023

Tropea (VV), Località Marina dell'Isola - spiaggia libera – ore 11,00-13,00

● Sabato 24 giugno 2023

Castiglione della Pescaia (GR), Piazzale Maristella - lungomare - ore 10,00/17,00

Lido di Ostia Ponente (RM), nei pressi di Bahia Beach Roma – ore 10,00/18,00

Marina di Varcaturo, Giugliano in Campania (NA) - Lido Varca d’Oro – ore 10,30/17,00

● Domenica 25 giugno

Sciacca (AG), Stabilimento Aloha - Spiaggia di Capo San Marco - ore 10,00/17,00

Rometta Marea (ME), Villa Comunale "Martina" - ore 18,00/20,00

● Sabato 1° luglio 2023

Marina di Pietrasanta (LU) - Bagno Maria – ore 11,00-/18,00

● Domenica 2 luglio 2023

Parghelia (VV), Località La Grazia - spiaggia libera – ore 10,30/13,00

Bari, Spiaggia cittadina “Pane e Pomodoro” – ore 10,00/13,00

● Sabato 8 luglio 2023

Tirrenia (PI), Bagno Paradiso – ore 10,00/18,00

Messina, (luogo da stabilire) – ore 18,00/20,00

● Domenica 9 luglio 2023

Marina di Zambrone (VV), spiaggia libera – ore 10,30/13,00

Monopoli (BA), Spiaggia Cala Porta Vecchia – ore 10,00/13,00

● Lunedì 10 luglio 2023

Lido di Venezia (Venezia), Bagno San Nicoletto – ore 10,00/17,00

Pescara, Stabilimento Oriente – ore 9,30-12/16,30-18,00

● Venerdì 14 luglio 2023

Formia (LT), Circolo Nautico Vela Viva – ore 10,00/18,00