Armato di ascia spacca tavolini e sedie di un bar, delirio nell'Aretino

Armato di ascia irrompe in un bar di Sansepolcro, a 40 km da cassa sua, per spaccare sedie e tavolini. I carabinieri sono intervenuti la settimana scorsa per un 40enne che già aveva creato disordini in passato. E' giunto in bus, perché in passato i militari gli avevano già ritirato la patente. L'uomo è arrivato in città spaccando sedie e tavolini e ha opposto resistenza. All'arrivo degli uomini in divisa, ha tentato di usare l'arma bianca contro di loro. Ma l'attacco è risultato vano, per cui il 40enne è scappato a piedi. Alla fine è stato bloccato e ammanettato. L'intervento dei sanitari della Croce Rossa ha mostrato come l'arrestato fosse in balia di un cocktail di farmaci ansiolitici e alcol. Dopo essere stato sedato e ricoverato in ospedale, è stato arrestato e trasferito in carcere ad Arezzo.