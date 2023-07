Bagnoli (FdI) a dibattito col cartonato del sindaco di Pontedera

Lunedì 3 luglio in Piazza Unità d'Italia il consigliere comunale Matteo Bagnoli e il cartonato di Matteo Franconi hanno illustrato alla presenza di una 50ina di cittadini del quartieri Stazione-Villaggi la loro visione di città.

Bagnoli ha illustrato ai cittadini le sue proposte per ricostruire il quartiere, attraverso sgravi fiscali per favorire il ripopolamento di nuclei familiari che possono vedere in quei quartieri una possibilità di rilancio e riqualificazioni, presidi delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza, centri di aggregazione per una reale integrazione e strappare dalla strada i bambini, infine una riqualificazione urbana volta a riportare decoro e rispetto per chi vi abita.

Vista l'assenza del primo cittadino, Bagnoli ha illustrato l’idea di città di Franconi, attraverso la lettura dei punti del programma elettorale del centrosinistra che riguardano il quartiere della Stazione. Ebbene neanche una proposta è stata realizzata, evidentemente per il sindaco Franconi il quartiere Stazione deve essere lasciato a sé stesso. Forse è per questo che il Sindaco ha preferito rifugiarsi a Treggiaia, frazione in cui non ha mai messo piede in quattro anni, programmando un incontro dopo esser venuto a conoscenza del nostro invito.

Ma noi tiriamo dritto! Abbiamo una grande visione della nostra Pontedera e del suo territorio che non vediamo l'ora di realizzare. La nostra città non sarà lasciata al degrado.

Fonte: FdI Pontedera Valdera