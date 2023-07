Bici contro moto a Viareggio: feriti due ventenni

A Viareggio, in zona Darsena, un ragazzo 22 anni ed una ragazza 20 anni viareggini, in sella ad una bicicletta con pedalata assistita, si sono scontrati all'incrocio con via dei Pescatori contro una moto che viaggiava in senso opposto lungo via Marina Levante. I due sono caduti rovinosamente sull'asfalto, procurandosi un trauma cranico. I due giovani sono stati trasportati all'ospedale di Cisanello, il ragazzo in ambulanza, la ragazza con l'elisoccorso Pegaso.