Biglietto Pegaso, Mnc: "Perché non c'è Montelupo?"

Dal 1 luglio è entrato in funzione il biglietto unico Pegaso Area Metropolitana che consente ai pendolari che risiedono nell’hinterland fiorentino di spostarsi da e verso il capoluogo con un unico biglietto fruendo di treno, bus e tramvia.

Tuttavia i comuni dell’Area Empolese sono stati al momento esclusi.

Il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO ha pertanto presentato un’interpellanza per sapere le ragioni che escludono Montelupo, anche in considerazione del fatto che nel Giugno 2021 veniva approvata in Consiglio comunale all’unanimità una mozione su istanza del collega Baldi del PD, tesa a far inserire anche Montelupo nell’accordo regionale per il biglietto unico metropolitano.

Si vuole conoscere quali azioni sono state intraprese per dar corso al contenuto della mozione, quali richieste sono state avanzate e che risposte si sono avute a cura di Regione e Città Metropolitana.

I residenti a Montelupo non sono figli di un dio minore, e hanno diritto a sapere se ci sono e di che natura sono , eventuali ostacoli all’integrazione nel circuito Pegaso

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo