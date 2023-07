Blitz di Ultima Generazione al Battistero, cinque denunce: c'è un minorenne

Dopo essersi seduti di fronte alla porta del Battistero di Firenze si sarebbero versati addosso della passata di pomodoro. Il fatto, avvenuto la mattina del 3 luglio, è ormai noto. Sono stati fermati cinque individui dalla municipale, gli attivisti fanno parte di Ultima Generazione.

Sulla base di quanto ricostruito dalla DIGOS tra questi sarebbe stato fermato nella circostanza anche un minorenne, oltre a un giovane già noto proprio per analoghe iniziative e per tale motivo munito a suo tempo di Foglio di Via dal capoluogo toscano, un altro uomo residente a Firenze e due persone che di fatto con la città gigliata non avrebbero nulla a che fare. Proprio nei confronti di quest’ultimi due, un uomo di 55 anni e un 18enne già noti per simili comportamenti, il Questore Maurizio Auriemma ha firmato ieri delle misure di prevenzione personali elaborate dalla Divisione Polizia Anticrimine di via Zara ed in corso di notifica. Per entrambi è stato emesso il Foglio di Via obbligatorio dal comune fiorentino dove, al momento, non potranno rimettere piede per tre anni, pena l’arresto da uno a sei mesi. Il più giovane sarebbe stato anche recentemente indagato per una vicenda che ha avuto come epicentro la Fontana di Trevi a Roma.