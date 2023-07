Camion in fiamme in via San Piero a Quaracchi

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 18 a Firenze, in via San Piero a Quaracchi, per un incendio camion.

Giunti con tre automezzi di cui due autobotti, hanno effettuato lo spegnimento del mezzo pesante, che si trovava all’interno di un'area industriale, e di alcune baracche adibite allo stoccaggio di cassette di plastica e di legna. Non risultano persone coinvolte. Sul posto presente la polizia di Stato e la municipale.