Col machete contro la madre perché gli aveva negato soldi: allontanato da casa

In uno scatto d'ira in casa ha brandito un machete danneggiando gli arredi dopo una lite avuta con la madre. Ieri la questura di Pisa è intervenuta con una volante a San Giuliano Terme. La lite era partita per motivi economici. Alla richiesta di denaro da parte del giovane e al diniego del genitore, è scattato il momento di follia. I poliziotti hanno perquisito la camera del giovane trovando oltre al machete anche una pistola giocattolo. Il ragazzo è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi atti a offendere. Per lui è stato disposto l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre.