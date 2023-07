I migliori brani di Renato Zero a San Miniato per il progetto Shalom in Burkina

“E mi vesto di sogno”, dalle parole di una famosa canzone di Renato Zero, è il titolo dello spettacolo in programma giovedì 6 luglio presso l’Oratorio San Rocco di San Miniato (Piazza Bonaparte), con inizio alle ore 21.30 . Sarà un viaggio nel repertorio del grande artista romano, ideato e interpretato da Marco Rossi, che interpreterà i brani più famosi di Renato Zero. Ad accompagnarlo in questo viaggio, vissuto come un sogno, sarà una splendida fata, interpretata da Emanuela Gennai. L’evento, a ingresso gratuito, realizzato con il patrocinio del Comune di San Miniato, è dedicato alla raccolta di fondi per sostenere un Centro per bambini poveri che il Movimento Shalom sta portando avanti nella cittadina di Nouna, nel Burkina Faso. Per info per prenotazioni tel 0571-400462, email: eventi@movimento-shalom.org. Possibilità di aperi-cena dalle ore 20,00 presso Bistrot Bonaparte ( di fronte alla sede dell’evento).