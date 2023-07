Criticità del servizio idrico a San Miniato: Acque fa il punto della situazione

Nel corso delle ultime settimane, come segnalato anche da alcuni cittadini, nel territorio comunale di San Miniato si sta verificando un significativo aumento delle perdite sulla rete idrica. Non si tratta, purtroppo, di una novità per quanto riguarda la Città della Rocca che, come noto, si avvale di una rete idrica che, per ragioni storiche, è più problematica rispetto agli standard dei comuni limitrofi, e più in generale del Basso Valdarno. Per di più, con l’aumento delle temperature nel periodo estivo, le condotte sono sottoposte a maggiori sollecitazioni, e questo genera un incremento del numero di perdite.

Ogni anno, Acque si impegna a fare fronte alla situazione organizzando il maggior numero di squadre possibili dedicate alla riparazione delle perdite. Tale attività procede secondo criteri di priorità e urgenza: potenziali rischi a cose o persone, interruzione dell’erogazione presso le utenze, volumi di acqua dispersa, etc. Può accadere quindi che una perdita, anche di una certa entità e segnalata già da qualche giorno, “scali” a favore di interventi più importanti. Questo perché l’assoluta priorità di Acque è assicurare la continuità del servizio idrico ai cittadini: un elemento dato spesso per scontato, ma che in passato non è sempre stato così.

Ad ogni modo, anche grazie alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, entro la settimana sarà possibile schierare ulteriori squadre dedicate specificatamente a San Miniato, con l’obiettivo di recuperare le perdite più modeste ma rimaste indietro nella gerarchia delle priorità.

Resta fondamentale l’aiuto dei cittadini nel segnalare le perdite mettendosi in contatto con il servizio-guasti, al numero verde gratuito 800 983 389, attivo 24 ore su 24 oppure dalla app MyAcque. Attraverso questi strumenti, Acque in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie in modo preciso, e di attivare in tempi più rapidi la procedura per il sopralluogo e la successiva riparazione del guasto.

Fonte: Acque spa - Ufficio Stampa