Distrutta targa per comandante partigiano a Firenze

Vandalizzata e ridotta in pezzi sul lungarno Soderini la targa dedicata ad Aligi Barducci, nome di battaglia ‘Potente’, morto nel 1944 durante la liberazione di Firenze e medaglia d'oro al valor militare.

"I richiami al Ventennio manifestati da una certa politica incoraggiano i gruppi neofascisti - ha commentato l'assessora alla cultura della memoria e della legalità Maria Federica Giuliani - che per questo motivo si sentono più liberi di segnare la loro presenza sul territorio ma non ci facciamo intimidire". "Un argine contro questo tipo di episodi arriva anche e soprattutto dall'educazione - ha aggiunto - bisogna conservare la memoria, affinché i giovani sappiano che le libertà di cui oggi godiamo sono costate lacrime e sangue". "Ci auguriamo che i responsabili di questo ignobile gesto che offende la città di Firenze siano individuati e puniti come meritano - ha concluso l'assessora Giuliani - quanto prima sarà ricollocata una nuova lapide: teppisti e vandali non avranno mai l'ultima parola".