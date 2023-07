Firenze Solidale, la consigliera Monaco lancia la lotteria a favore della Onlus 'Ogni giorno per Emma'

Una lotteria di beneficienza che mette in palio 10 premi, dalla Play Station 5 a una chitarra elettrica Ibanez; da 4 biglietti per l’ingresso alla Galleria degli Uffizi a magliette autografate dai calciatori della Fiorentina ed altro ancora. L’iniziativa, presentata oggi a Palazzo Vecchio dalla consigliera comunale Michela Monaco, è a favore dalla Onlus trevigiana “Ogni giorno per Emma”, che sostiene la ricerca medico-scientifica sulla atassia di Friedreich, malattia rara di cui la consigliera Monaco è affetta, così come Emma Della Libera, la cui famiglia ha fondato l’associazione nel 2010.

“E’ molto importante aiutare la ricerca su questa malattia rara perché in quanto tale lo Stato non ci aiuta finanziariamente. Adesso è in fase sperimentale al policlinico di Milano una cura che sarebbe in grado non solo di rallentarla, ma anche farla regredire– ha dichiarato Monaco –. La vendita dei biglietti è iniziata, e sono a disposizione coi miei canali social per raccogliere eventuali acquisti di biglietti o donazioni. Ma sarà sabato 15 luglio, in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, fuori dallo stadio Franchi, il clou dell’evento: 110 volontari, di cui 10 in carrozzina, venderanno i biglietti al pubblico e saranno poi invitati a seguire il concerto”.

“Desidero ringraziare il Comune di Firenze per aver dato il patrocinio a questa iniziativa, e in modo particolare per il suo sostegno il sindaco Dario Nardella, che ha contribuito con le magliette per i volontari, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani per l’attenzione e la disponibilità con cui ci ha sostenuto e tutte le consigliere e consiglieri comunali che hanno partecipato all’acquisto dei biglietti” ha aggiunto la consigliera.

Lunedì 17 luglio, dalle 11, l’estrazione dei biglietti vincenti si svolgerà nella Sala Firenze Capitale a Palazzo Vecchio, e sarà possibile seguirla anche in streaming online. I dettagli saranno comunicati in seguito.

“OGNI GIORNO” per Emma è un’associazione fondata da Annalisa e Italo Della Libera all’indomani della diagnosi che ha riconosciuto nell’Atassia di Friedreich la causa dei disturbi accusati sin dall’infanzia dalla loro secondogenita, Emma. Una malattia neurologica degenerativa per cui non esistono cure. Era il 2010. Da quel giorno, Annalisa, Italo e il loro primogenito Rocco attraverso la Onlus organizzano e promuovono attività ed eventi pensati per sensibilizzare l’opinione pubblica, mirati a raccogliere fondi da investire nella ricerca.

Un’attività promossa nel nome di Emma (da cui il nome dell’associazione), rivolta però a tutti coloro i quali in Italia e nel mondo sono affetti da Atassia di Friedreich, nella speranza di restituire loro il sorriso, trovando una cura che debelli la malattia. (fdr)

Per contatti con Michela Monaco: michelaxciv (Instagram) o Michela Monaco (@michelamonacofirenze su facebook) o mail a: michela.monaco@comune.fi.it

Per scoprire di più sull’associazione: www.per-emma.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa