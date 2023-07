Il potere curativo della fotografia entra nella Medicina Interna dell'ospedale del Mugello

Venticinque foto della Healing Photo Art - The foundation for Phot/Art in Hospital regaleranno emozioni e colori ai due reparti di medicina interna dell’ospedale del Mugello, diretti da Filippo Risaliti. La donazione è arrivata da Elaine Poggi, fotografa e fondatrice dell’Associazione nata nel 2002 negli Stati Uniti che si propone di rendere più accoglienti gli ambienti, spesso impersonali, degli ospedali.

Alla consegna era presente la direttrice sanitaria, Claudia Capanni, il direttore di reparto, Filippo Risaliti con il dr Niccolò Vonci e le infermiere della Medicina, Costanza Becherini e Glenda Sabbatini.

La Healing Phot Art - The foundation for Phot/Art in Hospital di cui Elaine Poggi è anche presidente, considera un luogo accogliente e sereno quale ambiente che può contribuire a modificare positivamente la qualità di vita dei pazienti. Poggi ha iniziato a interessarsi degli aspetti psicologici connessi con l'ambiente ospedaliero in occasione della malattia della madre.

"La scienza e le conoscenze mediche hanno trasformato le intuizioni del passato che credevano nelle capacità curative del paesaggio e della natura, in prova galileiana - ha dichiarato la direttrice Claudia Capanni - e questo vale anche per le immagini che si possono ritrovare all'interno delle strutture di cura. Per questo l’iniziativa della Healing Photo/Art è assai gradita. Vorrei ringraziare il signor Giacomo Maria Pivi per aver segnalato il nostro ospedale all'Associazione e con piacere ospiteremo la sua foto e quella di sua sorella Anna Pivi. Un grazie anche ai cinque giovani studenti dell'International School of Florence che si sono uniti alla signora Elaine in questa iniziativa"

Fonte: Ausl Toscana Centro