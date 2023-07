Il sindaco di Pontedera incontra il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso

Un impegno sul territorio che va avanti da anni e che viene riconfermato con nuovi, importanti, interventi. Sono positivi i messaggi che emergono dall'incontro avvenuto stamani nella sala consiliare del Comune di Pontedera tra il sindaco Matteo Franconi (presenti anche l'assessora all'edilizia residenziale pubblica Sonia Luca e l'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli) con il presidente di Fondazione Pisa Stefano Del Corso.

"Una riunione per fare il punto su quanto fatto finora dalla Fondazione Pisa per Pontedera e programmare assieme nuove progettualità", spiega il sindaco Franconi. "Questo è un modo per ringraziare la Fondazione del supporto continuo che ha offerto alle realtà locali e per mettere a punto l'operazione del restauro delle vecchie scuderie di Villa Crastan, dove la Fondazione Charlie avrà la sua sede operativa, una importante organizzazione no - profit da sempre attiva in ambito sociale, nello specifico per prevenire il disagio giovanile e nel fornire supporto ad adolescenti in difficoltà".

Un settore, quello sociale, per il quale la Fondazione Pisa ha individuato e aiutato, con interventi specifici, negli anni recenti, una importante struttura nata durante la pandemia: l'Emporio Civico per la Solidarietà, che fornisce un servizio di distribuzione alimentare a persone e famiglie in difficoltà. "Un contributo fondamentale quello della Fondazione Pisa - dicono le assessore all'edilizia pubblica Sonia Luca e al sociale Carla Cocilova - nell'ambito dello spirito di integrazione sul territorio che si salda perfettamente con le esigenze di una realtà dove la gestione, affidata ad un cartello di associazioni del terzo settore, ci parla di numeri e richieste in crescita. E la Fondazione Pisa ha dimostrato, nel tempo, la sua sensibilità anche sul versante dell'aiuto per fronteggiare l'emergenza abitativa sul territorio".

"Interventi ad ampio spettro - riprende Franconi - effettuati dalla Fondazione Pisa nell'ambito delle sue finalità, legate a cultura, ricerca scientifica, volontariato, beneficenza e filantropia, che da anni riguardano anche Pontedera e che premiano una progettualità importante e un tessuto associativo cittadino significativo, vero patrimonio di questo territorio".

Una delle esperienze più importanti è proprio quella di Charlie, la Fondazione che recentemente ha rinnovato il proprio consiglio di amministrazione e che, grazie al supporto di Fondazione Pisa, avrà la nuova sede operativa a Villa Crastan:"Al di là dell’importante contributo erogato quest’anno, per la ristrutturazione della nuova sede operativa di Charlie, la Fondazione Pisa, da molti anni, ha sempre creduto nella missione della Fondazione Charlie - spiega il presidente Angelo Migliarini, presente all'incontro di stamani - fornendo un importante sostegno per l’attività, contribuendo alle spese telefoniche e di gestione e ha co-progettato e affidato alla fondazione Charlie una ricerca nazionale, con un focus a livello locale e regionale, sugli stili di vita della popolazione adolescente".

"E' con grande soddisfazione che mi trovo oggi a Pontedera per salutare il completamento di un altro intervento realizzato sul territorio del Comune grazie al sostegno della Fondazione Pisa", dice il presidente Stefano Del Corso.

"La Fondazione Charlie, da molti anni, gestisce un servizio di utilità sociale rivolto ai giovani, rispetto al quale la Fondazione Pisa ha costantemente riconosciuto il proprio sostegno. In questo caso il sostegno della Fondazione è andato alla realizzazione della nuova sede operativa di Charlie ubicata presso le scuderie di Villa Crastan che il Comune, proprietario dell'immobile, ha messo a disposizione a titolo gratuito. Con l'occasione - continua Del Corso - mi piace ricordare l'impegno complessivo che la Fondazione Pisa ha rivolto verso il territorio pontederese, impegno che ha interessato tutti i settori di intervento istituzionale previsti nello statuto: dalle attività culturali al sostegno alle categorie sociali deboli fino alla ricerca scientifica e tecnologica. Complessivamente si è trattato di oltre 130 progetti per i quali sono stati stanziati circa 6 milioni di euro, nell'ultimo ventennio. Solo per ricordare i principali: per quanto riguarda le attività culturali mi riferisco alle mostre del Palp e della Fondazione Piaggio, ma anche al Festival Sete Sois Sete Luas e al Pontedera Music Festival".

"Per quanto riguarda il sostegno alle categorie sociali deboli, oltre al già ricordato sostegno alla Fondazione Charlie, ricordo la realizzazione del centro per dipendenti da sostanze nonchè il centro polifunzionale Poliedro. Ed infine, per la ricerca scientifica, gli importanti progetti di ricerca realizzati presso i laboratori nella Scuola Superiore Sant'Anna situati nelle ex officine Piaggio. Da ultimo mi preme ricordare che la Fondazione, negli ultimi anni segnati prima dalla pandemia e poi dall'emergenza legata ai costi delle utenze di luce e gas, non ha fatto mancare il proprio aiuto al Comune di Pontedera ( e in generale ai Comuni del proprio territorio di riferimento ) rendendo disponibili le risorse necessarie ad erogare alle persone bisognose qui residenti "buoni spesa" e voucher per concorrere al pagamento delle bollette".

"Concludo - dice Del Corso - con l'auspicio che un così proficuo rapporto di collaborazione tra la Fondazione Pisa ed il Comune di Pontedera ed il suo territorio prosegua anche nei prossimi anni.”

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa