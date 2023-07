Incidente con l'auto elettrica nelle campagne di San Miniato, elisoccorso per un ferito

Un incidente stradale con un 52enne ferito grave è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 luglio, nelle campagne di San Miniato, in via Castelfiorentino in zona Calenzano. Un uomo si sarebbe infortunato dopo essere finito in un fossato a bordo della sua auto elettrica. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco, i carabinieri della compagnia di San Miniato e le Pubbliche assistenze di Empoli. Per un trasferimento più veloce in ospedale del ferito, è stato chiamato l'elisoccorso Pegaso che ha effettuato il trasporto a Careggi.