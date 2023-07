Lavori a Empoli, stop viabilità in via di Pontorme

Stop al traffico in via di Pontorme, nel tratto compreso fra il civico 173 e il civico 177, nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 luglio. La temporanea modifica alla viabilità, disposta con ordinanza 360 del 23 giugno 2023, è prevista nei soli giorni e orari strettamente necessari agli interventi le cui lavorazioni incidono sulla viabilità interessata. In queste fasi, sarà permesso il transito dei soli veicoli necessari per la concretizzazione delle attività in cantiere.

Le modifiche, segnalate con specifica cartellonistica, sono necessarie per permettere la realizzazione della pavimentazione stradale della nuova strada di collegamento fra la Statale 67 e la zona di Serravalle, all'intersezione con via Pontorme.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa