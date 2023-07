Si cercano 30 rilevatori per il censimento nell'Empolese Valdelsa

Sei rilevatori per la conduzione del Censimento permanente della popolazione 2023. Li ricerca l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa sul territorio comunale di Empoli. A questi se ne aggiungono 9 per il comune di Castelfiorentino, 2 per Cerreto Guidi, 3 per Fucecchio, 2 per Montelupo Fiorentino, 6 per Montespertoli e 2 per Vinci.

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo mail statistica@empolesevaldelsa.it o all'indirizzo PEC circondario.empolese@postacert.toscana.it entro le ore 24:00 di lunedì 10 luglio 2023 indicando nell'oggetto “Disponibilità per l'incarico di rilevatore – Censimento permanente della popolazione 2023”.

Per la presentazione della candidatura, è necessario utilizzare il modello pubblicato sul sito web dell'Unione dei Comuni, disponibile al seguente link insieme alla manifestazione di interesse https://bit.ly/44gDacA

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa