"L'Ultimo libro della Giungla" al Teatro del Maggio

Giovedì 6 luglio 2023 alle ore 20, in Sala Zubin Mehta, in programma una serata fuori programma, con l’adattamento del progetto di Massimo Nunzi e Yann Apperry (musica e libretto) e commissionato da Radio France: L’ultimo libro della giungla. L’opera, derivata dallo storico racconto di Rudyard Kipling, sviluppa la storia in un’ottica contemporanea e strettamente legata alle tematiche ambientali che affliggono il pianeta. Sul podio, alla guida della Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica Per Roma e del Coro del dipartimento Jazz e dell’Orchestra dei Ragazzi di Fiesole, il maestro Antonino Siringo, che torna al Maggio dopo il concerto tenuto nel maggio 2019. La voce narrante è di Edoardo Rosadini, Giacomo Danzi è la voce in scena; Massimo Nunzi stesso cura la supervisione di testi e musica.

Tratto da Le Derniere Livre de la Jungle di Massimo Nunzi e Yann Apperry, commissionato da France Culture e Radio France e andata in onda nella notte di Natale del 2016: sei brani fondamentali della composizione, che permettono la narrazione di Edoardo Rosadini, in questo caso scritta da Massimo Nunzi. La riscrittura di tutto il progetto è stata realizzata da Massimo Nunzi nell'inverno del 2022 e nella primavera e nell'estate del 2023. L’opera è uno sviluppo del Libro della Giungla di Kipling: Shere Khan, la tigre, in questa lettura contemporanea è una temibile donna d’affari che vuole creare una catena di lussuosissimi resort Bio nel cuore più selvaggio della Giungla indiana mettendone a repentaglio l’habitat. A lei si oppone una giovane lupa, Jojo, diretta discendente della famiglia di Lupi che ha nutrito e curato Mowgli e che gliene ha tramandato le gesta. Jojo capisce che Miss Khan è la versione contemporanea di Shere Khan e cerca di respingerla ispirandosi a Mowgli. All’azione di Jojo si contrappone l’ottica opportunistica di Tabaqui, la Jena, che pensa che l’uomo possa permettere agli animali di nutrirsi a volontà con gli scarti alimentari delle cucine del resort e quindi ne accoglie a braccia aperte l’invasione, mentre il vecchio Baloo, minimizza e afferma con forza che nulla mai cambierà e che la Natura vince sempre sulle manovre dell’uomo.

La scheda

L'ultimo Libro della Giungla

Di Massimo Nunzi e Yann Apperry

Edoardo Rosadini voce narrante

Giacomo Danzi voce

Massimo Nunzi supervisione testi e musica

Coro del Dipartimento Jazz

Jazz Campus Orchestra di Fondazione Musica Per Roma

Orchestra dei Ragazzi di Fiesole

Antonino Siringo direttore

Ingresso posto unico 5 euro

Fonte: Maggio Musicale Fiorentino - Ufficio Stampa