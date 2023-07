Medicea Wine Festival: degustazioni, concerti e itinerari enologici

Dopo il grande successo de “La Notte di Isabella”, l’Estate Cerretese è pronta ancora a destare curiosità e a richiamare visitatori con la 48°edizione di Medicea Wine Festival, con vino, cibo e musica, che si svolgerà dal 6 al 16 luglio.

Medicea Wine Festival è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica comunale Pro Loco di Cerreto Guidi, in collaborazione con le contrade del Palio, il Gaceb, l’Associazione CCN ‘Buontalenti’ ed altre associazioni del territorio.

Nella rassegna spiccano iniziative come Cerreto Street Wine, l’Esposizione dei Trattori d’epoca e il Mestolo d’Oro,

L’attenzione è intanto rapita dagli appuntamenti di questa settimana.

APERICENA RUBINI IN VILLA – Giovedì 6 luglio alle ore 20,30, è in programma nel Giardino della Villa Medicea, l’Apericena inaugurale del 48° Medicea Wine Festival, con la degustazione dei vini vincitori del Concorso Enologico “Rubino Mediceo”, che saranno premiati nel corso della serata. Prevista musica dal vivo dei Fabrè, cover band di Fabrizio De André. La serata si svolge in collaborazione con l’Associazione Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi.

CERRETO STREET WINE – Sabato 8 e Domenica 9 luglio dalle ore 18,00 alle ore 24,00, Cerreto Guidi ospiterà un itinerario volto a valorizzare la produzione enologica del territorio dell’Empolese Valdelsa e del Bio-Distretto del Montalbano. Ogni partecipante riceverà un calice, una tracolla porta-bicchieri e dei gettoni, anche riacquistabili per tutto l’arco della serata, da consegnare poi alle aziende per la degustazione del vino, affiancata ad una selezione di street food di qualità.

Nel corso delle due serate 4 band si alterneranno nello spazio centrale e sarà inoltre possibile osservare le stelle, accompagnati dal Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino.

PER INFO:

Ufficio Cultura Comune di Cerreto Guidi

Tel.0571.906225; v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it

Associazione Turistica Comunale Pro Loco Cerreto Guidi

Tel.0571.55671;

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa