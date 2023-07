Minaccia 16enne per soldi, arrestato 17enne: avrebbe compiuto altre 6 rapine

Un 17enne fiorentino con numerosi precedenti di polizia è accusato di rapina aggravata in concorso. I carabinieri di Firenze Campo di Marte hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla procura del tribunale per i minorenni ed emessa dal gip di quel tribunale. Adesso si trova nell'istituto penale per minori. Lui sarebbe il presunto autore di una rapina al parco di via Bonaparte a Firenze del 30 gennaio scorso.

La vittima della rapina era un 16enne che era con un'amica seduto su una panchina a mangiare un panino prima di rientrare a scuola. Il 17enne si sarebbe avvicinato e assieme a un complice, su minaccia di picchiarlo, gli ha intimato di mostrargli il portafogli dal quale hanno preso tutti gli averi presenti, ovvero 50 euro. Se il 16enne avesse denunciato l'accaduto, loro li avrebbero raggiunti a casa. La minaccia ha sortito l'effetto perché sono passati dei giorni prima che il minore tornasse a scuola, rifiutandosi di denunciare il tutto.

Ma con l'aiuto di un'insegnante delle scuole superiori frequentati dal 16enne è stato segnalato l'episodio al dirigente scolastico e da lì è partita la denuncia dei genitori della vittima, all'insaputa del figlio. Tramite anche le dichiarazioni dell'amica del 16enne, presente durante il fatto, i carabinieri hanno individuato il 17enne che sarebbe l'autore di altre 6 rapine tra marzo e giugno 2023 a Campo di Marte: in viale Fanti, presso il parco pubblico “Niccolò Galli”, in via del mezzetta, nei pressi dell’ufficio postale, in via del Mezzetta, di fronte al liceo scientifico “Gramsci” e in via G. D’Annunzio.

Si tratta di rapine ai danni di minorenni, derubati di denaro contante o di cuffie auricolari, avvicinati e minacciati dal 17enne in concorso con altri 3 soggetti pressoché coetanei, allo stato indagati in stato di libertà.