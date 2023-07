Molestava passanti a Lucca, dopo le denunce finisce in carcere

Le Volanti della Questura di Lucca hanno proceduto alla carcerazione di un liberiano di venticinque anni, noto alle forze dell’ordine.

Il giovane in passato spesso bivaccava dinanzi alle attività del centro, chiedendo l’elemosina e, in alcuni casi, importunando passanti e avventori con sputi e alle volte minacciando anche con oggetti di fortuna raccolti per strada come un bastone.

Più volte denunciato a Pisa, Lucca, Pistoia e Firenze anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, era stato condannato all’espiazione di 8 mesi di carcere.

Dopo il rigetto della proposta di detenzione domiciliare dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, per l’inidoneità del domicilio, l’Ufficio esecuzioni penali di Firenze ha emesso il 13 giugno, l’ordine di carcerazione.

A seguito di un controllo, le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Lucca, lo hanno intercettato e hanno finalmente eseguito la misura accompagnandolo presso la locale casa circondariale.

La sua posizione sul territorio sarà posta al vaglio del competente Ufficio Immigrazione.