Nicola Danti (Iv) a San Miniato

Venerdì 7 luglio dalle ore 19, al Pepebar in piazza del Duomo a San Miniato, l’eurodeputato e coordinatore regionale di Italia Viva Nicola Danti parlerà dello stato dell’UE in vista delle elezioni europee del 2024.

La guerra in Ucraina, le sommosse in Francia che potrebbero dilagare anche in altri paesi, mettono in fibrillazione le istituzioni comunitarie; forze reazionarie e sovraniste rischiano di interrompere un lungo cammino che partì da Ventotene ed è attualmente arrivato alla Generazione Erasmus, con la possibilità per i giovani europei di formare un popolo unito.

Anche la politica nazionale offre spunti di dibattito importanti: dall’aumento dell’inflazione, alle condizioni in cui versa la sanità (anche nella nostra Regione).

