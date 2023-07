Parcheggi blu gratis due sere a settimana a Pontedera per le notti, del commercio

A partire da giovedì 6 luglio e per tutto il mese, nei giorni di martedì e giovedì, sarà possibile parcheggiare nelle strisce blu, dopo le ore 18, in maniera del tutto gratuita. E' la scelta fatta dal Comune di Pontedera, in accordo con la società che gestisce la sosta, la Siat, nell'ottica di incentivare l'arrivo delle persone in città.

Come annunciato ieri, per tutto il mese di luglio, il martedì e il giovedì, i negozi rimarranno infatti aperti anche la sera, nell'ambito dell'iniziativa, condivisa con i commercianti, Estate d'Era, che prevede shopping accompagnato da momenti di spettacolo e divertimento. Da qui le due ore di sosta gratuita ( dalle 18 alle 20 ) con un provvedimento che riguarda tutti gli stalli blu cittadini e che mira a favorire la fruibilità delle aree centrali.

La partenza è in programma proprio da giovedì 6 luglio, in concomitanza dell'avvio dei saldi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa