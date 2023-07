Rifiuti: Piano regionale, audizioni in commissione Ambiente

In commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture, guidata da Lucia De Robertis (Pd), intensa giornata di audizioni sull’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’Economia Circolare.

A dare il “la” alla carrellata i rappresentanti del terzo settore, che operano nel campo della solidarietà alimentare, invitati in relazione alla parte di Piano dedicata alla prevenzione dello spreco alimentare. Caritas e Banco Alimentare, soggetti che da sempre operano nell’interesse di tutti e anche dell’ambiente, impegnati ad intercettare le nuove povertà, ovvero quella fascia grigia della popolazione che tocca sempre più famiglie, hanno ribadito come sulla questione in esame sia “la dimensione culturale la prima da affrontare”, per proseguire, conseguentemente, con una campagna di sensibilizzazione – tra operatori e Regione – da tradurre in azioni concrete, da inserire all’interno dello stesso Piano Rifiuti, chiamato a rispondere alle inedite emergenze socio-economiche, nel contesto dell’economia circolare.

Le audizioni sono quindi proseguite con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti: Aisa di Arezzo e Cis di Montale. Ascoltato anche il rappresentante di Astri, l’associazione per il tessile riciclato. Contributi e valutazioni dei partecipanti saranno inviate alla Commissione, per poter arricchire il quadro conoscitivo, in vista del confronto con l’assessore all’Ambiente Monia Monni.

La tornata di audizioni, intanto, continuerà domani, mercoledì 5 luglio, con l’Autorità idrica toscana, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Toscana e l’associazione Zero Waste Italy.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa