Ruba in un'auto a Firenze, arrestato

A Firenze nel pomeriggio di lunedì 3 luglio la polizia ha arrestato un 34enne di origini tunisine con l’accusa di furto pluriaggravato su un’autovettura. Secondo quanto ricostruito, l’uomo intorno alle 17.00 avrebbe forzato i finestrini di una macchina parcheggiata in via Alemanni riuscendo, in questo modo, ad accedere all’interno. Il 34enne avrebbe poi cercato di allontanarsi furtivamente con sottobraccio una grossa scatola contenente un ventilatore, verosimilmente appena asportata dalla vettura presa di mira. Subito fermato dagli agenti l’uomo, già noto alle forze di polizia per reati della stessa natura, è finito in manette. I poliziotti hanno poi rintracciato il legittimo proprietario del mezzo restituendogli il maltolto.