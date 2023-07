Sequestrati 10mila falsi dalla finanza di Pontedera: gli esperti delle griffe riconoscono i 'tarocchi'

La guardia di finanza di Pontedera ha sequestrato oltre 10mila borse e accessori di moda falsi, dal valore sul mercato di fino a 300mila euro, ricostruendo l'intera filiera del falso. L'operazione Bazar è cominciata nel 2022 e ha permesso di denunciare 4 stranieri, di cui uno con precedenti, per contraffazione e ricettazione. I prodotti falsi venivano realizzati in Cina ed entravano in Italia inviandoli a nomi di fantasia. Ma la finanza ha ricostruito i reali clienti che avrebbero poi rivenduto la merce nelle località turistiche più in voga della Toscana, tra cui Pisa, Firenze e Versilia.

L’indagine ha fatto emergere che gli articoli “taroccati”, appartenenti alle nuove collezioni delle più importanti griffe quali “Fendi”, “Fendace”, “Louis Vuitton”, “Chanel”, “Christian Dior” e “Prada” risultavano praticamente indistinguibili dai prodotti originali.

Infatti, al fine di verificare l’originalità della merce, per l’elevata qualità della manifattura dei prodotti, si è reso necessario l’ausilio degli esperti dei noti brand coinvolti, i quali hanno accertato come i colori, le forme e le etichette utilizzate risultavano pressoché identiche ai modelli originali, con leggere differenze nella qualità dei materiali e delle rifiniture.