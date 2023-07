Stelle del Piazzale, torna la streetball di Castelfiorentino

Sale la febbre del basket a Castelfiorentino. Domani sera (mercoledì 5 luglio) prenderà il via infatti “Stelle del Piazzale“, ottava edizione del torneo Streetball 3X3 che si svolgerà nell’”Arena delle Stelle” presso il Circolo Arci “Puppino” (via Galvani), con la partecipazione di numerosi team e giocatori di tutte le età. Saranno in particolare i giovanissimi della cat. Junior (bambini e alle bambine nati/e dal 2011 al 2014) a dare il via alla manifestazione nella giornata di apertura, con il torneo minibasket (dalle ore 18), per poi proseguire nelle serate successive (gioved’ e venerdì) con la cat. Senior. Le finali che saranno disputate sabato 8 luglio



“Il torneo “Stelle del Piazzale” – osserva l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi - è nato nel 2013 e fin dall’inizio si è rivelata una manifestazione molto apprezzata, pur dovendo subire un’interruzione dal 2020 a oggi a causa dell’emergenza covid. Da domani, tuttavia, grandi e piccini potranno tornare a disputare questo torneo nel campo basket di via Galvani e a suscitare una rinnovata curiosità e interesse per questo sport, che a Castelfiorentino risale addirittura all’autunno 1945 con le prime partitelle giocate con i soldati dell’esercito USA. Il mio ringraziamento va pertanto agli organizzatori di questa manifestazione, che contribuisce valorizzare una disciplina sportiva molto popolare a Castelfiorentino”.



La manifestazione “Stelle del Piazzale” è promossa da FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e FISB-Free Italian Streetball con il patrocinio del Comune. Gli organizzatori desiderano ringraziare gli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile l’evento.