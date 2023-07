Tariffa corrispettiva, solo per quest’anno la prima fattura arriverà ad ottobre

Con l’entrata in vigore della Tariffa Corrispettiva nel comune di Lastra a Signa, Alia Servizi Ambientali SpA e l’amministrazione comunale informano i cittadini che la fatturazione sarà trimestrale, e solo la prima fatturazione 2023 sarà a ottobre, cioè dopo i primi 9 mesi, pur avendo attivato Alia le letture dei conferimenti con i nuovi TAG dal momento in cui i dispositivi vengono applicati ai contenitori ed i nuovi cassonetti del residuo non differenziabile saranno installati sul territorio.

Nell’anno in corso, quindi, gli svuotamenti significativi, ai fini della determinazione della fascia di merito, sono quelli del 3° trimestre (01 luglio – 30 settembre), per dare modo a tutti di ritirare le attrezzature ed avere posizionati i nuovi cassonetti con elettronica. In sintesi, se un'utenza ottiene la premialità nel 3° trimestre, nel calcolo tariffario sarà applicata da inizio anno; se, nel 3° trimestre, è nella fascia di merito intermedia, pagherà la tariffa base da inizio anno; se si trova nella condizione di dover pagare gli svuotamenti in eccesso di residuo non differenziabile nel 3° trimestre, dal 01 gennaio al 30 giugno, pagherà la tariffa base.

Al fine di attivare il nuovo sistema e ritirare le attrezzature, si ricorda che il Punto Alia presso la sede Comunale, in via Cadorna (Punto Amico), è aperto al pubblico ogni 1°, 3° ed eventuale 5° giovedì del mese dalle 08.40 alle 13.40; ogni 2° e 4° giovedì dalle 13.30 alle 18.30. È possibile, inoltre, ritirare i kit recandosi al Punto Alia di via Nigetti a Firenze ed a quello di Empoli, presso l’Ecocentro, in Via del Castelluccio.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.