Terzo ritiro dell'organico a Castelfranco per luglio e agosto

Partirà domani mercoledì 6 luglio, e proseguirà per tutto il mese di luglio e agosto, il terzo passaggio del ritiro porta a porta dell'organico. Ogni mercoledì, in questi due mesi, la raccolta differenziata a Castelfranco di Sotto viene potenziata. La raccolta della carta è confermata al mercoledì insieme al terzo turno dell'organico.

Il Comune ha rinnovato questo servizio straordinario, in vista della stagione più calda.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa