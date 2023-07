Tragedia a Vada, muore 47enne colto da malore mentre nuotava

Un 47enne della Moldavia è morto in mare nella tarda mattinata, mentre faceva il bagno al largo della Spiagge Bianche di Vada.

L'uomo, in spiaggia con moglie e figli, era entrato in acqua nonostante il mare fosse mosso, quando a un certo punto non è stato più in grado di tornare a riva, forse perché colto da un malore.

I bagnini della spiaggia, viste la situazione, si sono tuffati in acqua per cercare di salvare il 47enne e dopo averlo portato a riva hanno iniziato le manovre di rianimazione, proseguite poi dal medico del 118 con i volontari della Pubblica Assistenza di Rosignano. Purtroppo senza esito positivo.