Abbandono rifiuti, grosse quantità di vuotature da abitazioni e urbani misti: a maggio oltre 10 sanzioni

È un lavoro che non si ferma, capillare sul territorio con un unico obiettivo: scoraggiare e ridurre il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti. Purtroppo, anche nel mese di maggio l’attività di controllo ha rilevato grossi quantitativi di rifiuti abbandonati. Amministrazione comunale, Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Alia Servizi Ambientali SpA, stretti in una collaborazione portata avanti ormai da anni che ogni mese redigono una reportistica su quanto viene fatto e come gestito.



Gli ispettori ambientali di Alia SpA hanno trovato quantità importanti di rifiuti provenienti da vuotature di abitazioni soprattutto nell’area camper di via I Maggio. Ma anche i rilevamenti degli agenti di Polizia Municipale si confermano importanti, purtroppo.



I NUMERI NEL DETTAGLIO – Nel mese di maggio 2023, gli ispettori di Alia hanno effettuato 134 controlli e verifiche, 272 ispezioni, emesso 4 sanzioni per un valore di 600 euro. Mentre gli agenti di Polizia Municipale, Comando territoriale di Empoli, nello stesso periodo hanno concluso le procedure per emettere n.5 sanzioni di 600 euro ciascuna, precedentemente accertate dagli Ispettori per violazione amministrativa per abbandono rifiuti ai sensi dell'Art. 192 e 255 del D.lgs 03 aprile 152 e ss.mm.ii.



I luoghi degli abbandoni sono: via dell'Olivo abbandono di una grande quantità di sacchi di plastica contenenti rifiuti urbani misti dove sono stati rinvenuti elementi riconducibili a 4 trasgressori, via della Piovola abbandono di rifiuti domestici provenienti da una ripulitura di un appartamento dove è stato possibile risalire al responsabile a seguito di indizi nei rifiuti. I trasgressori sono residenti nel Comune di Cerreto Guidi e uno è residente nel Comune di Vicopisano (PI).



Inoltre, dalla Polizia Municipale si evince che sono in corso ulteriori indagini per risalire al/ai responsabili di altri abbandoni effettuati nei terreni sia privati che pubblici, per i quali non si escludono provvedimenti di carattere penale.



«Si prosegue in questa attività di controllo del fenomeno degli abbandoni perché lo consideriamo rilevante nella speranza di riuscire a scoraggiare alcune persone e aziende che continuano in queste azioni tristi e incivili – sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini -. Cerchiamo tutti insieme di avere rispetto e cura dell’ambiente in cui viviamo ed è un appello corale che facciamo. In questo i nostri cittadini attraverso le loro segnalazioni, ci aiutano moltissimo. Una vera squadra di cui essere orgogliosi che quotidianamente mette in campo forze ed energie per il bene comune di tutta la comunità che ci permette di intervenire con provvedimenti sanzionatori e eventuali denunce dove si sia riscontrata la necessità».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa