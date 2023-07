Alla biblioteca comunale di Fucecchio tornano le Notti di mezza estate

La cultura al chiaror di luna. Anche quest'anno, nel mese di luglio, il parco Corsini si appresta ad accogliere Notti di mezza estate, la rassegna promossa dalla Biblioteca comunale Indro Montanelli che prevede aperture straordinarie serali per poter usufruire dei servizi della biblioteca e vivere il parco Corsini sotto le stelle. L'appuntamento è per mercoledì 12, 19 e 26 luglio, a partire dalle ore 21.30, con un ricco programma per grandi e piccoli.

Mercoledì 12 luglio spazio al libro "Un buon giorno si vede dal mattino", di Claudio Montanelli, con presentazione a cura di Cristina Ferri e Laura Pomponio e in collaborazione con la sezione Soci Coop di Fucecchio. Il libro tratta le vicende quotidiane di alcuni bambini in un paese toscano degli anni cinquanta e di quei ricordi che il protagonista Franco rivive a distanza di anni, ricordi di un mondo che non esiste più. Per i più piccoli spazio invece alla premiazione A-PuntiCard, per ringraziare tutti i piccoli lettori della biblioteca.

Per il secondo appuntamento, quello di mercoledì 19 luglio, è in programma la presentazione dell'antologia "Cose del gender. Testimonianze LGBTQIAP+", a cura di Pomo di Venerə e Carmignani Editrice. Il collettivo Pomo di Venerə, nato a San Romano, presenta la sua prima pubblicazione nella quale varə autorə, che interverranno durante la serata, raccontano i propri percorsi verso l’autoconsapevolezza d’identità di genere, con un invito alla riflessione sulla piena libertà di scoperta ed espressione di sé. Per i bambini in programma invece tante storie sui temi dell'amicizia, dell'accoglienza e dell'empatia verso l'altro.

Infine, mercoledì 26 luglio, sarà la volta della presentazione del volume "Poesie di facili costumi (vent’anni dopo)", di Pilade Cantini e Giacomo Caramelli, con introduzione a cura dell'artista Veronica Bagni e dell'assessore alla cultura Daniele Cei. Gli autori, nati a San Miniato nei primi anni ’70, nel 2002 hanno pubblicato per Titivillus la raccolta "Poesie di facili costumi", cui fa seguito questo secondo libro. Per l'occasione sarà allestita la mostra fotografica “Frammenti di un giorno qualunque”, di Veronica Bagni. Infine, per i più piccoli, una serata tra rime e poesie sotto le stelle.

“Si tratta di tre appuntamenti con la cultura che tornano ad animare il parco Corsini grazie al lavoro attento della nostra biblioteca, sempre molto attiva e propositiva – commenta l'assessore alla cultura Daniele Cei -. Un'offerta di qualità che spazia su temi e generi diversi e che si apre a tutta la famiglia, con iniziative per grandi e piccoli. Una rassegna che permette di vivere la cultura al di fuori dai luoghi canonici e di accoglierla con la leggerezza tipica delle sere d'estate”.

Maggiori informazioni al numero 0571 268229 o via mail all'indirizzo biblioteca@ comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa