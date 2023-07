Alluvione in Emilia Romagna, partito da Livorno il terzo gruppo di agenti della municipale

Nuovo passaggio di consegne, in Emilia Romagna, tra i gruppi di agenti della Polizia Municipale di Livorno che si stanno avvicendando per dare sostegno alle popolazioni colpite dall’alluvione, collaborando con la polizia locale a presidiare i comuni dell’Unione Romagna Faentina.

Tra le tanti manifestazioni di affetto e riconoscenza per l’attività svolta, il biglietto con disegnino che una bambina del posto ha voluto consegnare personalmente a una nostra agente.

Il terzo gruppo della PM livornese, che si è già insediato dando il cambio ai colleghi del gruppo precedente, è composto dall’Isp. Matteo Madonia, Ass. sc. Cristiana Palumbo, Ag. Eleonora Azzurra Velia, Ag. Barbara Mucci, Ag. Simone Albano. Rimarranno in Romagna per una settimana.