Atterra a Pisa con una condanna in carcere, arrestato 30enne

La Polizia di Frontiera dell’aeroporto “G. Galilei” di Pisa nella tarda serata di ieri ha individuato e arrestato un 30nne in arrivo da Tirana.

Il passeggero, già conosciuto alle forze dell’ordine ed espulso dall’Italia nel 2017, è risultato essere destinatario di un provvedimento di condanna a 4 mesi di reclusione, emanato dall’Autorità Giudiziaria di La Spezia, in quanto ritenuto responsabile di minacce in concorso per fatti accaduti a Vezzano Ligure nel 2013.

Dopo le operazioni di identificazione e foto-segnalamento, lo stesso è stato associato al carcere cittadino “Don Bosco”.