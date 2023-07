Carenze igieniche e del piano HACCP, sanzionato titolare di uno stabilimento di Livorno

Controlli dei carabinieri negli stabilimenti balneari di Livorno. I carabinieri assieme al nucleo Nas e all'ispettorato del lavoro hanno controllato 4 stabilimenti della città. Sono emerse irregolarità per il piano di autocontrollo, ossia l'HACCP. In uno di questi è stato rilevato il mancato aggiornamento delle schede di rilevazione della temperatura degli impianti per la conservazione di alimenti. Contestualmente a suo carico sono state riscontrate carenze di igiene nei locali di conservazione e lavorazione di alimenti. Al titolare dell’esercizio è stata elevata una sanzione di 2.000 euro e la contestuale segnalazione all’ASL locale per i previsti provvedimenti negli ambiti di rispettiva competenza.