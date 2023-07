Controlli dei carabinieri nel Pisano: una denuncia per furto, due patenti ritirate per alcol

Prosegue la costante attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, finalizzata in particolare alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed contrasto delle condotte di guida non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada, a tutela della collettività.

Nel Capoluogo, hanno denunciato due persone, accusate di aver sottratto in concorso, all’interno di un esercizio pubblico, una bottiglia di birra, successivamente restituita all’avente diritto. Nella circostanza, all’arrivo dei militari, una di esse si rifiutava di fornire le proprie generalità. Hanno denunciato anche un’altra persona, per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno sottoposto all'alcoltest il conducente di un motoveicolo, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,88 g./l., dunque ben oltre il limite consentito dalla Legge. A margine, la patente di guida è stata ritirata.

Nell’hinterland, hanno sottoposto a controllo un conducente che, alla guida di autovettura, è risultato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,21 g./l. e sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita. Nell’occasione, il veicolo è stato sottoposto a sequestro.