Festa de l'Unità di San Miniato, al via la venti giorni di eventi alla Casa Culturale

Venti giorni di festa e tantissime iniziative tra politica, musica e spettacolo con la tradizionale cornice rappresentata dal ristorante, la pizzeria e... i bomboloni caldi! La Festa de l'Unità organizzata dall'Unione Comunale del PD di San Miniato riapre i battenti e da domani sera, giovedi 6 luglio sino al 26 Luglio, promette di tornare a richiamare centinaia e centinaia di persone negli spazi allestiti presso i giardini della Casa Culturale di San Miniato Basso.

Tante, come detto, le iniziative in programma a partire ovviamente dagli incontri di natura politica con l'apertura (giovedi 6 luglio, ore 21) dedicata ad una assemblea aperta del PD cui parteciperanno il segretario regionale Emiliano Fossi, quello provinciale Oreste Sabatino e la segretaria dell'unione comunale Azzurra Bonaccorsi. Nei giorni seguenti, invece, saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Eugenio Giani (lunedì 10 luglio), l'onorevole Piero Fassino (giovedì 13 luglio), la senatrice Valeria Valente (giovedi 20 luglio), l'assessora regionale Alessandra Nardini (domenica 23 luglio) e il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo (martedi 25 luglio). Per lunedi 24 luglio, infine, è previsto l'incontro coi cittadini di tutta la giunta comunale guidata dal sindaco Simone Giglioli.

Tutte le sere saranno presenti eventi collaterali con musica e dj set, sfilate e l'organizzazione di due tombole settimanali, oltre ai classici saltimbanco per i più piccoli. Saranno sicuramente tante serate di allegria e buona politica.

Fonte: Pd San Miniato