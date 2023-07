Fucecchio – Nogent-sur-Oise, ripresi gli scambi culturali

In vista dei festeggiamenti per il decimo anniversario del gemellaggio Fucecchio – Nogent-sur-Oise, previsti a primavera 2024, sono ripresi, dopo lo stop causato dalla pandemia, gli scambi culturali tra le due cittadine. In occasione della recente visita della delegazione fucecchiese in Francia, con il sindaco Alessio Spinelli, la consigliera delegata alla cooperazione internazionale e ai gemellaggi Antonella Gorgerino e la presidente del comitato Fucecchio-Nogent Barbara Cupiti, il Comune di Fucecchio ha donato alla cittadina d'oltralpe un bellissimo quadro di Enzo Marconcini, artista locale e animatore di Colori in Corso, l'associazione presieduta dal maestro Claudio Occhipinti.

Il quadro donato da Marconcini, autore che attraverso i suoi paesaggi della memoria si muove nel solco della tradizione post macchiaiola, è stato consegnato direttamente al sindaco Jean-François Dardenne. E' la raffigurazione di uno scorcio del centro storico di Fucecchio visto dall'auditorium di Parco Corsini. "Ho donato questo quadro molto volentieri - ha dichiarato l'artista - perché sono molto legato a Fucecchio e perché credo nei valori del gemellaggio e degli scambi culturali con altre realtà. Proprio come l'associazione Colori in Corso, della quale faccio parte e che rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità. Per la prossima primavera, inoltre, in occasione del decennale del gemellaggio, stiamo valutando insieme al sindaco Spinelli la possibilità di realizzare una mia personale al Palazzo delle Arti".

Quello degli scambi culturali è uno dei temi cardine del patto di gemellaggio e va ad aggiungersi ai percorsi che i due comuni hanno intrapreso sui temi della memoria e sugli scambi scolastici. Durante l'ultimo incontro anche le tradizioni ippiche delle due realtà hanno avuto modo di confrontarsi: la delegazione fucecchiese è stata invitata ad assistere al prestigioso Gran Prix de Diane, presso l'ippodromo di Chantilly, e nell'occasione l'Association de Jumelage Nogent Sur Oise - Fucecchio ha omaggiato tutti gli intervenuti con un dono molto particolare: dei cappellini con i colori delle 12 Contrade del Palio di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa