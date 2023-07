Il Comune di Calenzano parteciperà al Toscana Pride

L’Amministrazione comunale di Calenzano ha concesso il patrocinio al Toscana Pride, in programma il prossimo 8 luglio a Firenze. La Giunta comunale parteciperà con un proprio rappresentante e il Gonfalone del Comune alla manifestazione promossa dalle associazioni regionali LGBTIQA.

Il Comune di Calenzano ha aderito nel 2021 alla rete RE.A.DY la rete nazionale delle Regioni e degli Enti locali per prevenire e superare l’omotransfobia. Nell’ambito del progetto, il 17 maggio scorso, in occasione della giornata internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, è stata inaugurata alla scuola primaria di Carraia una panchina color arcobaleno realizzata dagli alunni come segno di inclusione e rispetto di tutte le identità.

“La presenza del Comune alla manifestazione dell’8 luglio è un segnale ed è doveroso esserci – commentano l’assessore alle Pari opportunità e alla Gentilezza Laura Maggi e l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Irene Padovani – perché affermare i diritti di tutti è secondo noi uno dei compiti di un’Amministrazione. Il Pride chiede, e non possiamo che essere d’accordo, una legge che renda inammissibile discriminare per orientamento sessuale, genere e identità. La manifestazione ha l’intento di sottolineare un fatto che sembra scontato ma non lo è: che non ci sono amori o famiglie di serie A e di serie B e che tutte le persone, a prescindere dai propri orientamenti sessuali, hanno gli stessi doveri e dunque devono avere gli stessi diritti”.