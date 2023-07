Il meraviglioso mondo di Italo Pecoretti, burattinaio per scelta e per passione

Udite, udite, bambine e bambini di Barberino Tavarnelle! E’ in arrivo Italo barbanera alla guida di una coloratissima carovana stracolma di burattini, marionette a filo e pupazzi, storie, accessori, abiti, parrucche, emozioni provenienti dal pianeta della cartapesta e non solo. Si alza il sipario sulla stagione di teatro all’aperto dedicata ai più piccoli, un viaggio animato da leggerezza, poesia, gioco, musica e sorrisi, pronto a sfornare le gags più spiritose con il popolo variegato dei burattini. Pulcinella, Pinocchio, il Lupo, Cappuccetto Rosso, Arlecchino e tanti altri personaggi prendono vita nei luoghi del divertimento targato “Burattini nei giardini”, la rassegna promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle che per la felicità del pubblico mignon torna ad esplodere in tutta la sua vitalità artistica ed espressiva. “Cosa sarebbe il mondo senza il sorriso dei più piccoli – dichiara il primo cittadino David Baroncelli – anche quest’anno non rinunceremo al piacere di condividere con le bambine e i bambini di Barberino Tavarnelle e le loro famiglie l’occasione di sognare, immaginare l’essenziale e vivere nel segno della semplicità, di immedesimarsi nelle storie e nei personaggi del meraviglioso teatro di figura diretto per il nostro territorio da un grande burattinaio come Italo Pecoretti, tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, uno sforzo e un impegno che riteniamo importante per realizzare nel concreto quel concetto di cura che ha il dovere di investire sul futuro delle nuove generazioni”.

Giunta alla ventiseiesima edizione, la ricca kermesse itinerante pensata per gli spettatori in erba apre il ventaglio dei palcoscenici di strada e mette in scena tutto il bello, il curioso, il meraviglioso, il magico che c’è nei nove spettacoli di burattini, marionette e teatro di figura proposti dalla giostra itinerante di Barberino Tavarnelle. Il direttore artistico Italo Pecoretti, burattinaio di professione, uno dei pochi attivi nel Paese, riecheggerà anche quest’anno con la sua voce intensa per accendere i riflettori sulle piazze e nei giardini di tutto il territorio comunale. L’occasione è il cartellone realizzato da Terzo Studio Progetti per lo Spettacolo. La rassegna si apre con l’evento “La valigia dei sogni”, in programma giovedì 6 luglio alle ore 21:30 nella Pineta di via Cassia a Barberino Val d'Elsa. Ad esibirsi sarà la Compagnia Follemente in un varietà musicale per attori e pupazzi. Giovedì 13 luglio alle ore 21:30 nel Giardino della Chiesa di Marcialla sarà la volta de Il mago Chico che interpreterà “Visioni d'incanto”, un appuntamento che miscela teatro di figura con ombre e sand art.

La kermesse approderà giovedì 20 luglio alle ore 21:30 a San Donato in Poggio nell’area della pista di pattinaggio con lo spettacolo di burattini “A&C Anima e cuore”, interpretato da Is Mascareddas. Nella centrale piazza Matteotti di Tavarnelle Val di Pesa sarà Il teatro delle dodici lune a mettere in scena “La novella di Frate Cipolla”, uno spettacolo di burattini a guanto in programma venerdì 28 luglio alle ore 21:30. Giovedì 3 agosto alle ore 21:30 i giardini pubblici di via della Villa a Vico d'Elsa si animeranno con lo spettacolo di burattini “La molto horibile istoria del homo senza testa”, prodotto dal Teatro del Corvo. La carovana si sposta giovedì 31 agosto alle ore 18:30 nello spazio antistante la Chiesa San Ruffignano a Monsanto dove Silvia Diomelli darà vita allo spettacolo di marionette a filo “Soul wood”.

Le storie dei burattini dialogheranno anche con il dolce scorrere delle acque della Pesa. Dai giardini lungo la Pesa, nella frazione di Sambuca martedì 5 settembre alle ore 18:30, la narrazione teatrale di Vladimiro Strinati incanterà con lo spettacolo “Nonna e volpe”. E a proposito di fiabe giovedì 7 settembre alle ore 18:30 i riflettori si accenderanno in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa per raccontare “I tre porcellini”, uno spettacolo di marionette a filo e narrazione messo in piedi da L’opera delle Marionette. Nella Pineta di Barberino Val d'Elsa

Trabagai presenterà lo spettacolo di burattini e attori “La principessa triste”, in programma martedì 12 settembre alle ore 18:30. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Info: tel. 055 8052245 - 055 8052324 urp@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio Stampa