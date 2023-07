Drammatico incidente in Darsena, gravissimi due giovani

Sono in gravissime condizioni due giovani fidanzati dopo un incidente in Darsena a Viareggio. Poco prima delle 12 del 4 luglio un 22enne e una 20enne erano in sella a una bici su via dei Pescatori quando è avvenuto il sinistro. Non è chiara la ricostruzione ma nell'incidente sarebbero coinvolti altri due incidenti, la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Pare che i due giovani siano caduti dalla bici e poi siano stati colpiti da una moto, ma non è ancora certo.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi. Presenti anche i carabinieri. Vicino al luogo dell'incidente è atterrato l'elisoccorso che ha caricato la ventenne portandola a Cisanello. Il ventiduenne viene caricato su un'ambulanza a portato a Pisa. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, sono in condizioni molto gravi. Per il giovane i medici hanno decretato la morte cerebrale.