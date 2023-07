Incidente mortale in Valdera, muore 62enne dopo il frontale

Incidente frontale mortale quest'oggi a Palaia. Due auto si sono scontrate lungo la strada per le colline per Legoli, nella frazione di Forcoli. Due le persone coinvolte, tra cui una 62enne che è morta sul colpo. La seconda persona è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera. Presenti per i sanitari inviati dal 118 la Misericordia di Terricciola, un'ambulanza da Peccioli e l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo quest'ultimo non ha potuto tentare i soccorsi perché la donna era già deceduta.